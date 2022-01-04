Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022)

Haberler 04.01.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 10:37
Kesişme: İyi ki Varsın Eren, vizyondaki ilk iki gününde 190 bin 387 seyirci tarafından izlenerek pandemi döneminin en iyi yerli film açılışını gerçekleştirdi.
Film, pandemi dönemi yerli film açılış rekorunu Aykut Enişte 2'den devralmış oldu.
Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Spider-Man: No Way Home ise zirveyi yakından takip etti.
Spider-Man: No Way Home 185 bin 603 seyirciyle listenin ikinci basamağında yer aldı.
Film, gösterimdeki on yedi gün sonunda toplam 2 milyon seyirci baremini aşmayı da başardı.