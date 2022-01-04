Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022)

Kesişme: İyi ki Varsın Eren açılışını 190 bin 387 seyirciyle gerçekleştirerek pandemi döneminin en iyi yerli film açılışını imza attı.

Haberler 04.01.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 10:37

Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022) - 1

Kesişme: İyi ki Varsın Eren, vizyondaki ilk iki gününde 190 bin 387 seyirci tarafından izlenerek pandemi döneminin en iyi yerli film açılışını gerçekleştirdi.


Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022) - 2

Film, pandemi dönemi yerli film açılış rekorunu Aykut Enişte 2'den devralmış oldu.


Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022) - 3

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Spider-Man: No Way Home ise zirveyi yakından takip etti.


Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022) - 4

Spider-Man: No Way Home 185 bin 603 seyirciyle listenin ikinci basamağında yer aldı.


Kesişme: İyi ki Varsın Eren'den pandemi dönemi en iyi yerli film açılışı (Box Office Türkiye 31 Aralık 2021-2 Ocak 2022) - 5

Film, gösterimdeki on yedi gün sonunda toplam 2 milyon seyirci baremini aşmayı da başardı.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER