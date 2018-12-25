Kevin McCallister (Macaulay Culkin) şimdi Evde Tek Başına olsa 4 yıl hapis cezası alırdı

1 90’lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına’nın (Home Alone) çocuk yıldızı Macaulay Culkin , 28 yıl sonra Google reklamı için yine Kevin McCallister karakterini canlandırdı. Hem bu reklam hem de filmin en eğlenceli yılbaşı klasikleri arasında yer alması seriyi tekrar gündeme getirdi.

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Evde Tek Başına film serisinde 8 yaşındaki Kevin baş kahramandı. Ailesinin tatile giderken onu evde unutmasıyla başlayan maceralarını herkes kahkahalarla izledi. Ancak Kevin'in suç kapsamına giren birçok yaramazlık yaptığı belirleyen İngiliz hukukçular bugün benzer suçları işleyen yaşıtının ne kadar ceza alacağını hesapladı.

3 Buna göre Kevin, ateşli silah kullanmaktan, kimlikte sahtecilikten ve adam yaralamaktan en az 4 yıl hapis cezası alırdı

4 Aynı zamanda çocuklarını iki kez evde unutan MCAllister Ailesi'ne de 8 ay hapis verilir, tüm çocukları devlet korumasına alınırdı.

5 Eve girmeye çalışan ve çocuk kaçırmaya teşebbüs eden hırsızlar da müebbetle yargılanırdı.

6 Bir dönemin yıldız çocuk oyuncusu Macaulay Culkin, her Noel döneminde eski filmlerinin yayınlandığını ve bu nedenle dışarı çıkmadığını söylemişti.

7 90’lı yılları popüler film, Kevin karakterinin, anne ve babası evden gidince bir grup kötü adamla tek başına mücadele etmesini ele alıyordu.

Filmin 2018 Google reklamı versiyonunda ise Noel’de evde tek başına kalan Kevin için Google Assistant sayesinde işler kolaylaşıyor.