Kevin Spacey taciz suçlamalarının ardından film setine dönüyor

Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle oynadığı House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey, yeniden setlere dönüyor.

Skandal nitelikli iddialar nedeniyle deyim yerindeyse Hollywood’dan afaroz edilen Spacey, ABD’de çekilecek bir filmde oynamayacak.

İki erkek tarafından, henüz çocuk oldukları 1980’li yıllarda cinsel saldırıyla suçlanan 61 yaşındaki Oscar ödüllü Spacey, yeni oyunculuk deneyimini İtalya’da yaşayacak.