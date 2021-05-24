Kevin Spacey taciz suçlamalarının ardından film setine dönüyor

ntv.com.tr 24.05.2021 - 07:56
Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle oynadığı House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey, yeniden setlere dönüyor.
Skandal nitelikli iddialar nedeniyle deyim yerindeyse Hollywood’dan afaroz edilen Spacey, ABD’de çekilecek bir filmde oynamayacak.
İki erkek tarafından, henüz çocuk oldukları 1980’li yıllarda cinsel saldırıyla suçlanan 61 yaşındaki Oscar ödüllü Spacey, yeni oyunculuk deneyimini İtalya’da yaşayacak.
GÖRME ENGELLİ RESSAMI CANLANDIRACAK
Amerikalı oyuncunun rol alacağı İtalyan yapımı L’uomo Che Disegno Dio adlı filmin yönetmen koltuğunda Django Unchained filminin oyuncusu Franco Nero oturacak.
İnsanların sadece sesini duyarak portrelerini çizebilen görme engelli bir ressamın televizyon yıldızına dönüşmesini konu alan filmle ilgili henüz ayrıntılar verilmedi. Filmde Franco Nero’nun eşi Vanessa Redgrave’in de rol alacağı öğrenildi.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Yönetmen Franco Nero, ABC gazetesine, “Kevin, filmin bU parçası olmayı kabul ettiği için çok mutluyum. Onu mükemmel bir aktör olarak görüyorum ve filme başlamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
"EN KÖTÜ ŞEYE BİLE KANIT OLMADAN İNANMAZSINIZ DEĞİL Mİ?"
Kevin Spacey, son olarak 2020’de çektiği Noel videosu için kamera karşısına geçmiş, sonra sosyal medyadan yok olmuştu. House of Cards'daki düzenbaz ve pervasız politikacı karakteri Frank Underwood'un ağzından taciz iddialarıyla ilgili bir video yapıp yayınlamıştı.
Spacey, şov dünyasından silinen Frank Underwood karakterinin kaderiyle kendi başına gelenleri özdeşleştirdiği videoda "En kötü şeye bile kanıt olmadan inanmazsınız, değil mi? Somut gerçekler olmadan yargıya varmazsınız, değil mi? Yoksa öyle mi yaptınız? Yoo, siz yapmamışsınızdır. Bunu yapmayacak kadar zekisiniz" diyordu.
SUÇLAMALAR ONU KARİYERİNDEN ETTİ
2017’den bu yana hakkında açılan cinsel saldırı davaları sürüyor. Spacey’yi cinsel saldırıyla suçlayan bir masaj terapisti geçen yıl hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle dava reddedildi.
Kuşağının en yetenekli aktörlerinden biri olarak görülen Spacey'in meslek hayatı, hakında ABD ve İngiltere'de onlarca erkek tarafından yapılan cinsel taciz iddiaları ile bitme noktasına gelmişti.
HAKKINDA BİRDEN FAZLA İDDİA VAR
Spacey, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edilmişti.
Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti. Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etmişti. Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürmüştü.
Bu davaların ardından ardından Anthony Rapp adlı bir kişi tarafından 1986'da bir partideyken olduğu iddia edilen cinsel tacizle suçlanmıştı.