Kevin Spacey taciz suçlamalarının ardından film setine dönüyor

HAKKINDA BİRDEN FAZLA İDDİA VAR

Spacey, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edilmişti.

Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti. Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etmişti. Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürmüştü.

Bu davaların ardından ardından Anthony Rapp adlı bir kişi tarafından 1986'da bir partideyken olduğu iddia edilen cinsel tacizle suçlanmıştı.