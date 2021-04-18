Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor

MAHALLE SAKİNLERİ PROJEDEN UMUTLU

Mahalle sakinlerinden Muavfak Demirhan ise konağın müzeye dönüştürülecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burası sevilen film ve dizilerin çekildiği mekan olarak biliniyor. Müze, konağı görmek için daha çok ziyaretçi gelmesini sağlayacaktır" diye konuştu.