Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 11:51
Konağın sinema ve turizm sektörlerine kazandırılmasıyla Hatay'a olumlu katkısı olacağını belirten Doğan şunları kaydetti:
"Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Geçen günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Uzun zamandır kendi haline terk edilen Reyhanlı ilçemize bağlı Harran Mahallesi'nde bulunan Kibar Feyzo'nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapan konağın restorasyon çalışmalarını titizlikle yaptıktan sonra ilimize sinema müzesi kazandırmış olacağız."
Mahalle sakinlerinden Muavfak Demirhan ise konağın müzeye dönüştürülecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burası sevilen film ve dizilerin çekildiği mekan olarak biliniyor. Müze, konağı görmek için daha çok ziyaretçi gelmesini sağlayacaktır" diye konuştu.
Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kibar Feyzo, aşkı için gurbet yoluna düşen bir gencin, köyündeki ağanın köylülere yaptıklarına karşı girdiği mücadeleyi komik bir dille ele alır.
Sevdiği kız Gülo'yla evlenmek isteyen Feyzo, başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider.
Şehir hayatını tanıdıktan sonra bilinçlenen Feyzo, Maho Ağa'nın köylülere köle muamelesi yaptığını düşünmeye başlar. Feyzo, feodal sisteme karşı ayaklandırdığı köylülerle beraber Ağa'ya karşı mücadele başlatır.
KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şehir hayatından etkilenerek köylülere daha insanca bir yaşam sunmak isteyen gencin mücadelesini anlatan filmin kadrosunda birçok usta isim yer alıyor. İşte o isimler: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman, Erdal Özyağcılar.