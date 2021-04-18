Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor

Özellikle Kibar Feyzo filmiyle tanınan Hatay'daki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek. Konakta Kibar Feyzo'nun yanı sıra Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi Türk sinemasının birçok önemli yapımı çekilmişti.

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 11:51

Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 1
Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 2
Türk sinemasının Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı.
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 3
Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 4
Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 5

Konağın sinema ve turizm sektörlerine kazandırılmasıyla Hatay'a olumlu katkısı olacağını belirten Doğan şunları kaydetti:

"Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Geçen günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Uzun zamandır kendi haline terk edilen Reyhanlı ilçemize bağlı Harran Mahallesi'nde bulunan Kibar Feyzo'nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapan konağın restorasyon çalışmalarını titizlikle yaptıktan sonra ilimize sinema müzesi kazandırmış olacağız."

Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 6
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü. Sinema müzesine dönüştürülecek olmasından dolayı mutluyuz. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 7

MAHALLE SAKİNLERİ PROJEDEN UMUTLU

Mahalle sakinlerinden Muavfak Demirhan ise konağın müzeye dönüştürülecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burası sevilen film ve dizilerin çekildiği mekan olarak biliniyor. Müze, konağı görmek için daha çok ziyaretçi gelmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 8

KİBAR FEYZO'NUN KONUSU NEDİR?

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kibar Feyzo, aşkı için gurbet yoluna düşen bir gencin, köyündeki ağanın köylülere yaptıklarına karşı girdiği mücadeleyi komik bir dille ele alır.

Sevdiği kız Gülo'yla evlenmek isteyen Feyzo, başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. 

Şehir hayatını tanıdıktan sonra bilinçlenen Feyzo, Maho Ağa'nın köylülere köle muamelesi yaptığını düşünmeye başlar. Feyzo, feodal sisteme karşı ayaklandırdığı köylülerle beraber Ağa'ya karşı mücadele başlatır.

Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 9

KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şehir hayatından etkilenerek köylülere daha insanca bir yaşam sunmak isteyen gencin mücadelesini anlatan filmin kadrosunda birçok usta isim yer alıyor. İşte o isimler: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman, Erdal Özyağcılar.

Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 10
İşte Yeşilçam'ın ünlü konağından kareler...
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 11
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 12
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 13
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 14
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 15
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 16
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 17
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 18
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 19
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor - 20

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