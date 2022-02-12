Kilis'te müzeye dönüştürülen Sabunhane binasında tarihi yolculuk

Haberler 12.02.2022 - 09:54
Sabun üretimiyle adından söz ettiren Kilis'teki tarihi Sabunhane binası, restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak kent turizmine hizmet ediyor.
1880'li yıllarda inşa edildiğinde Kilis'in en büyük zeytinyağı ve sabun imalathanesi olan bina, 1960'a kadar bu alanda hizmet verdi, sonraki senelerde teknolojinin gelişmesiyle bir anlamda kaderine terk edildi.
Kesme taştan L şeklinde iki katlı tasarlanan, 2009'da kamulaştırılarak restore edilen binanın 2018'de müze yapılması kararlaştırıldı.
1 Ekim 2021 itibarıyla, arkeoloji ile etnografya bölümleri olan, Kalkolitik, Tunç, Demir çağları, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bina, sabun üretimini anlatan eser ve yapım aşamasını tasvir eden canlandırmaların yer aldığı müze olarak faaliyet gösteriyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, 2009'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan binanın kısa zamanda ayağa kaldırıldığını vurguladı.
Kilis'te daha önce bir müzenin olduğunu ancak 2015'te çıkan yangın sonrası eşyaların depoya alındığını hatırlatan Özdemir, yeni müzenin faaliyete geçmesiyle ziyaretçi kabulüne başladıklarını aktardı.
Özdemir, müzenin 1400 metrekareden büyük kapalı alana sahip olduğunu belirterek, "Müzede arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. Buradaki eserlerimiz çoğunlukla bölgenin en büyük höyüklerinden olan Oylum Höyük'ten çıkarılan eserler" diye konuştu.
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