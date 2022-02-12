Kilis'te müzeye dönüştürülen Sabunhane binasında tarihi yolculuk

1 Ekim 2021 itibarıyla, arkeoloji ile etnografya bölümleri olan, Kalkolitik, Tunç, Demir çağları, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bina, sabun üretimini anlatan eser ve yapım aşamasını tasvir eden canlandırmaların yer aldığı müze olarak faaliyet gösteriyor.