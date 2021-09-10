Kırklareli'de Pavli Panayırı 111'incisi kez düzenleniyor

DHA 10.09.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 11:50
Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan Pavli Panayırı'nın 111'incisi düzenlenen törenle başladı.
Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki açılış törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, çevre belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Şenlik havasında geçen panayıra bölge halkı geleneklerine uygun şekilde yaşatıyor. Bunun için sabahlara kadar gezip eğlendikleri panayırda traktör römorklarını, karavana çevirip kalıyorlar. Yemeklerini pişirip barındıkları römorkların renkli görüntülere sahne olduğu panayıra gelenler bu geleneği çok uzun zamandır yaşattıklarını söyledi.
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