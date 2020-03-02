Kirpi Sonic liderliği Görünmez Adam'a kaptırdı (28 Şubat-1 Mart ABD Box Office)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Video oyun uyarlaması açılış rekorunu kıran, Jim Carrey'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) üçüncü haftasında gişe liderliğini Görünmez Adam'a (The Invisible Man) kaptırdı. İşte 28 Şubat-1 Mart 2020 ABD gişe rakamları...
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02.03.2020 - 08:03| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 08:32
Fantasy Island 2,3 milyon dolar
Brahms: The Boy II 2,6 milyon dolar
1917 2,6 milyon dolar
Impractical Jokers: The Movie 3,5 milyon dolar
6Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 4,1 milyon dolar
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