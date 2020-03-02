Kirpi Sonic liderliği Görünmez Adam'a kaptırdı (28 Şubat-1 Mart ABD Box Office)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Video oyun uyarlaması açılış rekorunu kıran, Jim Carrey'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) üçüncü haftasında gişe liderliğini Görünmez Adam'a (The Invisible Man) kaptırdı. İşte 28 Şubat-1 Mart 2020 ABD gişe rakamları...

02.03.2020 - 08:03 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 08:32

Fantasy Island
2,3 milyon dolar
Brahms: The Boy II
2,6 milyon dolar

1917
2,6 milyon dolar

Impractical Jokers: The Movie
3,5 milyon dolar

6Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
4,1 milyon dolar

Bad Boys for Life
4,3 milyon dolar

My Hero Academia: Heroes Rising
5,1 milyon dolar

The Call of the Wild
13,2 milyon dolar

Sonic the Hedgehog
16 milyon dolar

The Invisible Man
29 milyon dolar

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