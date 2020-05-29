Kirpi Sonic'in devam filmi geliyor

29.05.2020 - 12:17
Paramount Pictures ve Sonic'in orijinal haklarına sahip olan Japon şirket Sega Sammy de devam filmi haberlerini doğruladı.
Aile boyu aksiyon ve komedi keyfi yaşatan Kirpi Sonic'in devam filmi için ilk filmin ekibi geri dönüyor.
Kirpi Sonic 2'nin yönetmen koltuğuna bir kez daha Jeff Fowler oturacakken Pat Casey ve Joshua Miller filmin senaryosunu kaleme alacak.
Kirpi Sonic'in konusu ve fotoğrafları
Kirpi Sonic, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic'in hikayesini konu ediyor.
Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic’i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.