Kış aylarında içinizi ısıtacak yabancı film önerileri

BEFORE SUNRISE / GÜN DOĞMADAN (1995)

Avrupa'da bir tren yolculuğu sırasında tesadüf eseri tanışan iki genç... Jesse ve Celine, Viyana'da trenden inerek ertesi gün sabaha kadar şehri dolaşıp birlikte vakit geçirmeye karar verirler. Viyana sokaklarında durmaksızın dolaşıp kafelerinde bir şeyler içmek için konaklayan ikili, birbirlerine her an daha da yakınlaşırlar. Ama her ikisi de, bunun birlikte geçirecekleri ilk ve tek gece olduğunu bilmektedir.