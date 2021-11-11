Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı

Ünlü oyuncu Kit Harington, HBO dizisi Game of Thrones'la (GoT) Eternals'la giriş yaptığı Marvel Sinematik Evreni'ni (MSE) karşılaştırdı. Harington, iki tarafı da canavara benzetti.

Haberler 11.11.2021 - 08:24

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 1

Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Jon Snow karakteriyle kariyerinde zirve yapan Kit Harington dizi için "Çektiğimiz 8 sezondan sonra beni çok şaşırtan hiçbir şey kalmadı" dedi. Yeni filmi Eternals'ta Dane Whitman karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu kıyaslama yaparak " farklı bir canavar. Marvel filmlerindeki incelikleri, bütün olan bitenin arasındaki o küçük naif, komik anları gerçekten seviyorum" diye konuştu.

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; Harington, yeni filminde sevdiği şeyleri gerçekleştirmek için bir fırsat gördüğünü söyledi.

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 3

İngiliz oyuncu "Yapımın merkezinde olmamak ve biraz daha hafif bir şey oynamak biraz eğlenceliydi" dedi.

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 4

Harington, 4 Kasım'daki başka bir röportajda GoT'yle Marvel'ı bir kez daha karşılaştırdı.

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 5

Ünlü oyuncu, "Gizlilik konusunda Marvel Studios mu yoksa HBO mu daha korkutucu?" sorusuna "Spoiler gibi konulardaki gizlilikten bahsediyorsak Marvel'dan daha çok korkuyorum" diye cevap verdi.

Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı - 6

GoT'de Jon Snow'u canlandıran Harington, Eternals'ta dev bir oyuncu kadrosuyla birlikte yer alıyor. 5 Kasım'da vizyona giren filmde Harington'ın yanı sıra Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden ve Kumail Nanjiani gibi isimler var.

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