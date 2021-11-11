Kit Harington, GoT ve Marvel'i karşılaştırdı

Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Jon Snow karakteriyle kariyerinde zirve yapan Kit Harington dizi için "Çektiğimiz 8 sezondan sonra beni çok şaşırtan hiçbir şey kalmadı" dedi. Yeni filmi Eternals'ta Dane Whitman karakterine hayat veren 34 yaşındaki oyuncu kıyaslama yaparak "Marvel farklı bir canavar. Marvel filmlerindeki incelikleri, bütün olan bitenin arasındaki o küçük naif, komik anları gerçekten seviyorum" diye konuştu.