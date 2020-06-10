Kit Harington'dan Game of Thrones final itirafı

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat vereb Kit Harington, Snow karakterinin finalde neden Demir Taht'a oturmadığı hakkında ilk kez konuştu.

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10.06.2020 - 07:30

Game of Thrones dizisinde Jon Snow’u oynayan Kit Harington, canlandırdığı karakterin Demir Taht'a neden asla oturmayacağını katıldığı bir canlı yayında anlattı.







Harington, canlandırdığı karakterin kral rolü için uygun olmadığını belirterek, “Bana, ‘tahta oturmamanız üzücü’ ya da ‘Daenerys’le birlikte tahta oturmamanıza yazık oldu’ dediklerinde, ben buna katılmıyorum, çünkü Jon’un yeri her zaman kuzeydi” dedi.







Jon Snow’un güneyde hiçbir zaman mutlu olmayacağını ve onun bu anlamda Ned Stark'a benzediğine vurgu yapan Harington, Ned güneye gittiği zaman kendini tehlikelerin içinde bulduğunu ve aynı şeyin Jon için de geçerli olduğunu belirtti.







Harington şunları söyledi: “Dizinin yüklediği sorumluluğunun baskısı altındaydı, çok önemli bir role sahip ve işi gerçekten kolay değildi. Sonlara doğru hafiflesin istedim. Sonunda, bu yükten kurtuluyor ve yaşadığı tüm zorluklardan uzaklaşarak kuzeye gidiyor.”





İzleyicilerin çoğu Snow’un tahta oturmasını beklerken, Snow, Daenerys Targaryen’i (Emilia Clark) öldürdükten ve kuzeye dönmek zorunda kaldıktan sonra güç beklenmedik bir şekilde Bran Stark'a (Isaac Hempstead-Wright) geçmişti.