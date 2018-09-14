Kit Harington’dan Game of Thrones finaliyle ilgili dikkat çekici yorum

Waldau, “Final senaryosunu okudum ve D. B. Weiss ve David Benioff’a, ‘Daha iyisini yapamazdınız’ dedim. Bunca yıl bu dizide çalışmış biri olarak hep dizinin nasıl sona ereceğini tahmin etmeye çalışmıştım. Senaryoyu okuduğumda bazı kısımlar tahmin ettiğim gibiydi ancak diğer kısımlar kesinlikle şoke edici ve sürpriz doluydu. İçerisinde gizemli bir cinayetin olduğu ve finalde bu cinayetin bir anlam ifade etmediğini anladığınız korkunç diziler vardır ya, bu onlardan biri değil. Burada dev yapbozun tüm parçaları birleşiyor” demişti.