Kit Harington’dan (Jon Snow) Game of Thrones finali itirafı
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, dizinin final senaryosunu okurken yaşadıklarını anlattı.
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Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington, katıldığı bir televizyon programında, senaryoda dizinin sonunu okurken verdiği tepkiyi anlattı.
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32 yaşındaki İngiliz aktör, finali okuduğunda ağladığını itiraf etti.
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Harington, 14 Nisan’da sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelecek olan Game of Thrones’un finali için, “Gelişen olaylar karşısında şoka girdim ve şaşırdım” ifadesini kullandı.
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Game of Thrones’un “kültürel bir tanımlayıcı” olduğunu söyleyen Harington, bazı politik figürlerin dizideki Joffrey karakterini taklit etmeye çalıştığını söyledi.
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5Harington, daha önce verdiği bir röpostajda, "Final çekimlerinin ardından hepimiz ağlıyorduk ama bitirdiğimiz için miydi yoksa çok yorulduğumuz için miydi bilmiyorum. Uykuya muhtaç kalmıştık" demişti.
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Harington’ın da dahil olduğu Game of Thrones ekibi, geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly dergisinin özel Game of Thrones sayısında yer almıştı.
Dergide, final sezonunda dizi tarihinin en uzun süren savaş sahnesine yer verileceği, bu sahnenin çekiminin 11 hafta sürdüğü bilgisi de yer almıştı.