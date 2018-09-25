Kıvanç Tatlıtuğ IMDb zirvesinde

IMDb’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde, bu hafta Kıvanç Tatlıtuğ “Türk oyuncular” kategorisinde zirveye oturdu.
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Türkiye'de sadece Socipol’ün kaydını tuttuğu ve her hafta pazartesi günü güncellenen IMDb Starmetre verileri açıklandı. Bu haftanın verilerine göre Kıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncular arasında 1’inci, dünya sıralamasında ise 4817’nci oldu.
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34 yaşındaki ünlü oyuncu ayrıca 5000 isimlik global listedeki tek Türk olma başarısını gösterdi.
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“Türk oyuncular” kategorisinde Tatlıtuğ’u Belçim Bilgin takip etti, üçüncülüğe ise sürpriz bir isim yerleşti.
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“Çukur” dizisiyle adını duyuran İrem Altuğ, üçüncü sıradaki Türk oyuncu olarak ana listede 8056’ncı sıraya oturdu.
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Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde bulunmak prestij göstergesi kabul ediliyor.