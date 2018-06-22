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Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Ekin Türkmen oldu (Organize İşler 2)

Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki partneri belli oldu. Kadroya dahil olan Ekin Türkmen, oyuncunun sevgilisini canlandıracak.

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    Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra çekeceği Organize İşler'in devam filminde Ekin Türkmen’le başrolü üstlenecek.
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    Uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olacak isim için arayışlarını sürdüren Yılmaz Erdoğan sonunda Ekin Türkmen’le el sıkıştı.

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    Son olarak Benzersiz adlı yapımda rol alan Ekin Türkmen, filmde bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi Ecem olarak izleyici karşısına çıkacak.
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    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Mahir İpek, Bensu Soral, Okan Çabalar ve Rıza Kocaoğlu da yer alıyor.
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    Yıldız isimleri kadrosunda toplayan Yılmaz Erdoğan, çekimlere 24 Haziran’daki seçim sonrası başlamayı planlıyor.
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    Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler 2 milyon 618 bin 244 gişe rakamına ulaşmıştı.
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