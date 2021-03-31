Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor

Kızkumu Plajı'nın simgesi olan Prenses heykelinin sol eli, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Sağ kolunda da çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan boyaları döküldü.

Heykel, belediye tarafından onarılıyor.

Yenileme çalışması bulunduğu yerde yapılan heykelin kırık kolu ve hasarlı yerleri alçıyla kaplandı. Elleri ise kalıpla yeniden yapılmaya başlandı.