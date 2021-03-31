Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızkumu Plajı'nın simgesi olan ve iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce sol eli kırılan 'Prenses' heykeli onarılıyor.

DHA 31.03.2021 - 10:24

Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 1
Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde, kızıl kumların oluşturduğu 3 metre genişliğinde, 600 metrelik sığlık alanı nedeniyle denizin ortasında yürüyor hissi uyandıran Kızkumu Plajı, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 2
Kızkumu Plajı'nın simgesi olan Prenses heykelinin sol eli, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Sağ kolunda da çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan boyaları döküldü.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 3
Heykel, belediye tarafından onarılıyor.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 4
Yenileme çalışması bulunduğu yerde yapılan heykelin kırık kolu ve hasarlı yerleri alçıyla kaplandı. Elleri ise kalıpla yeniden yapılmaya başlandı.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 5
Zımparalanan heykelin önümüzdeki günlerde boyanıp eski görünümüne kavuşacağı belirtildi.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 6
Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Kızkumu’nun sembolü heykel kötü durumdaydı. Belediyeyle yaptığımız görüşmeler sonunda yenilenmesi kararı alındı. Prenses yenilenip, turizm sezonunda eski güzelliğine kavuşacaktır" dedi.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor - 7

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