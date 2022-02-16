Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor

1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlar ile oluşturulmuş bir benzin istasyonunun da yer aldığı müzede ziyaretçileri, 1885 yılında Karl Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen "Benz Patent-Motorwagen" karşılıyor.