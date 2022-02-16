Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Türkiye’nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi tanımlanan Key Museum, dünya otomobil tarihine ışık tutan motorlu araçlara ev sahipliği yapıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:25

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 1

Otomobil tutkunu Murat ve Selim Özgörkey kardeşler tarafından 2015'te kurulan müzenin ana koleksiyonunu, 79 otomobil ve 40 motosiklet oluşturuyor.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 2

Müze, rengarenk dekoru ve damalı zeminiyle 7 bin metrekarelik alanda, 4 ayrı salonda klasik otomobil meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 3

1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlar ile oluşturulmuş bir benzin istasyonunun da yer aldığı müzede ziyaretçileri, 1885 yılında Karl Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen "Benz Patent-Motorwagen" karşılıyor.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 4

BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Ford ve Porsche markalarının ilk modelleri de müzedeki koleksiyonun en göz alıcı parçaları olarak dikkati çekiyor.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 5

Ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkaran müzede, iki bini aşkın model otomobil, 300'ün üzerinde otomobil maskotu ile otomobil temalı eşarplar da sergileniyor.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 6

Yerli ve yabancı her yaştan otomobil meraklısını ağırlayan müzeyi, Covid-19 salgınına rağmen geçen yıl 21 bin 184 kişi ziyaret etti.

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 7

İşte diğer kareler...

Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 8
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 9
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 10
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 11
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 12
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 13
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 14
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 15
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 16
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 17
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 18
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 19
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 20
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 21
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 22
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 23
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 24
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 25
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 26
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 27
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 28
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 29
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 30
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 31
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 32
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 33
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 34
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 35
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 36
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 37
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 38
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 39
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 40
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 41
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 42
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 43
Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor - 44

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