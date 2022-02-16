Klasik otomobil ve motosiklet müzesi Key Museum tarihe ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:25
Otomobil tutkunu Murat ve Selim Özgörkey kardeşler tarafından 2015'te kurulan müzenin ana koleksiyonunu, 79 otomobil ve 40 motosiklet oluşturuyor.
Müze, rengarenk dekoru ve damalı zeminiyle 7 bin metrekarelik alanda, 4 ayrı salonda klasik otomobil meraklısı ziyaretçilerini ağırlıyor.
1900'lü yılların başından 60'lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlar ile oluşturulmuş bir benzin istasyonunun da yer aldığı müzede ziyaretçileri, 1885 yılında Karl Benz tarafından üretilen ve tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen "Benz Patent-Motorwagen" karşılıyor.
BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Ford ve Porsche markalarının ilk modelleri de müzedeki koleksiyonun en göz alıcı parçaları olarak dikkati çekiyor.
Ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkaran müzede, iki bini aşkın model otomobil, 300'ün üzerinde otomobil maskotu ile otomobil temalı eşarplar da sergileniyor.
Yerli ve yabancı her yaştan otomobil meraklısını ağırlayan müzeyi, Covid-19 salgınına rağmen geçen yıl 21 bin 184 kişi ziyaret etti.
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