Klasik resimler karantina altında nasıl görünürdü?
İspanyol sanatçı José Manuel Ballester, klasik resimlerde yer alan insan figürlerinin rollerini gözler önüne seren bir çalışma yaptı. ‘Saklı Alanlar’ başlıklı proje, orada olması gerektiğini bildiğimiz insanlar orada olmayınca görüntünün rahatsız ediciliğini vurguluyor. Çalışma, yeni tip corona virüs Covid-19 karantinası sırasında dünyaya bakmamız için başka bir açı sunuyor.
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