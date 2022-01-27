Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi

Amerikalı bir heykeltıraş, iki yıl önce helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ile kızının heykelini öldükleri yere dikti.

Haberler 27.01.2022 - 14:47 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 14:52

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 1

Helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi  ve kızının heykeli dikildi. Baba-kızın bronz heykeli, California'nın Calabasas ilçesindeki kaza yerine konuldu.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 2

Amerikalı heykeltıraş Dan Medina tarafından oluşturulan heykel, Kobe Bryant'ı Lakers forması giymiş ve kızı Gianna'ya sarılmış bir şekilde tasvir ediyor.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 3

Heykelin kaidesinde bulunan plakette ise, kazada hayatını kaybeden 9 kişinin isimleri yer alıyor. Medina, heykelin bölgede kalıcı olacağını açıkladı.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 4

41 yaşındaki Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020 tarihindeki kazaya, yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğu belirtilmişti.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 5

Kaza sonrası, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter pilotu ile helikopter şirketine dava açmış, daha sonra aileleriyle uzlaşmıştı.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 6

Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazadan sonra ölenlerin de dahil olduğu kaza mahalline ait fotoğrafların, polis ve itfaiye çalışanları arasında geniş çapta paylaşıldığını iddia etmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması da 22 Şubat'ta görülecek.

Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 7
Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 8
Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 9
Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 10
Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 11
Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi - 12

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER