Kobe Bryant ile kızının heykeli öldükleri yere dikildi

Haberler 27.01.2022 - 14:47 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 14:52
Helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızının heykeli dikildi. Baba-kızın bronz heykeli, California'nın Calabasas ilçesindeki kaza yerine konuldu.
Amerikalı heykeltıraş Dan Medina tarafından oluşturulan heykel, Kobe Bryant'ı Lakers forması giymiş ve kızı Gianna'ya sarılmış bir şekilde tasvir ediyor.
Heykelin kaidesinde bulunan plakette ise, kazada hayatını kaybeden 9 kişinin isimleri yer alıyor. Medina, heykelin bölgede kalıcı olacağını açıkladı.
41 yaşındaki Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020 tarihindeki kazaya, yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğu belirtilmişti.
Kaza sonrası, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant helikopter pilotu ile helikopter şirketine dava açmış, daha sonra aileleriyle uzlaşmıştı.
Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazadan sonra ölenlerin de dahil olduğu kaza mahalline ait fotoğrafların, polis ve itfaiye çalışanları arasında geniş çapta paylaşıldığını iddia etmesi üzerine açılan davanın ilk duruşması da 22 Şubat'ta görülecek.