Osmanlı döneminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesine inşa edilen, zaman içerisinde toprak altında kalan tarihi hamam, arkeologların 15 günlük kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının ardından restore edilmesi planlanan tarihi hamamın müze olarak ziyarete açılması bekleniyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yukarı Ulaşlı bölgesindeki 19. yüzyıldan kalma Osmanlı hamamında, Gölcük Belediyesi Kültür Müdürlüğü arkeologlarının çalışmaları sürüyor. Çalışmalara başlanılmadan önce yalnızca kubbeleri gözüken hamam, kazı çalışmalarının bitmesiyle tekrardan gün yüzüne çıkarıldı. Aynı zamanda, sıcak suyu hamama ve çeşmeye ulaştıran, pişmiş topraktan yapılmış yüzlerce yıllık künkler ortaya çıkarıldı. 3 kubbesi bulunan hamam; soğukluk, ılıklık, sıcaklık, külhan ve su deposu bölümlerinden oluşuyor. Bir süredir arkeologların yoğun çalışmalarıyla gün yüzüne çıkardığı tarihi eserin, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından restore edilip müze olarak hizmet etmesi bekleniyor. Arkeolog Aslı Arpa, kazıların 26 Ekim'de Kocaeli Müze Müdürlüğü'nce başladığını belirterek, "Tarihi yapı toprak altındaydı, sadece kubbeleri görünüyordu. 15 günlük çalışmayla tüm bölümlerini ortaya çıkardık" dedi. Hamamın bölümlerinin gün yüzüne çıktığını, restorasyonun ardından vatandaşların ziyaret edebileceğini söyleyen Arpa, "Yapımız kaçak kazılarla bayağı zarar görmüş. Projeyi tamamlanınca restorasyon başlayacak. Burası yüksek ihtimal hamam müze olarak ziyaretçilerine açılacak" diye konuştu. Çocukluğundan bu yana Yukarı Ulaşlı'da yaşadığını söyleyen Mahmut Yetkin, definecilerin hamama büyük ölçüde zarar verdiğini belirterek, “Bu alanın mazisi Roma'ya dayanıyor. Defineciler buraları kazdılar ve içerileri yıktılar. Külhan kısmının önünü kazdılar, 3 metre indiler, define aradılar. Yahu insanlar yıkanıyor, bunun altında define olur mu? Tarihi eser bu" dedi. \nİşte diğer kareler...