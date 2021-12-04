Kocaeli'nde Türk Kahvesi Festivali

Fatma Kaplan Hürriyet, "Konunun uzmanlarını da davet ettik. Aynı zamanda kahve üreticilerinin de burada bir tanıtımı olsun, yerli üreticiye bir katkımız olsun istedik. Daha da büyüyerek, daha ulusal hale getirerek bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda yerel boyutta butik bir festival yapıyoruz. Bunu zamanla büyüterek daha profesyonel bir hale getirerek yapmayı arzu ediyoruz. Yarın da önemli bir sergimiz olacak. Özellikle kahveyle ilgili birçok materyallerin ve eserlerin sergileneceği, müzecilik anlamında önemli bir adım. Ziyaret edenler görecektir ki yalnızca fotoğraflar, bilgiler değil kahve kültürünü anlatan önemli materyaller de sergilenecek. Bu vesileyle herkesi sergiye de davet ediyoruz, ‘görmeye değer’ diyoruz” diye konuştu.