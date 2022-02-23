Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 11:52
İzmit'te "Tarih Koridoru" ve "Kültür Tepesi" projeleriyle restore edilen tarihi yapılar, ziyaretçilerin adeta geçmişe açılan penceresi oluyor.
Yurt içi ve dışında doğa sporları etkinlikleri ile kültür turları başta olmak üzere pek çok aktivite düzenleyen Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK), kültür gezileri programına Kent Merkezi Kültür Rotası'nı da ekledi.
KODOKS üyeleri, tarihte laiklik anlayışının kabul edildiği ilk ferman olarak bilinen "Hoşgörü Deklerasyonu"nun yayımlandığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İzmit'ten (Nikomedya) İznik'e (Nikaia) yolculuğun başlangıç noktası kabul edilen Çukurbağ Mahallesi'nde toplandı.
Grup, rehber eşliğinde Orhan Camisi, Nikomedia döneminden kalan şehir surlarının görülebildiği Karaburç, Akçakoca Meydanı, Akçakoca Dere Camisi, Elbeyoğlu Konağı, sivil mimarlığın zengin örnekleri ile anıtsal tescilli yapı Süleyman Paşa Hamamı, Tarihi Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, Atatürk, Redif ve Etnografya müzeleri, Saat Kulesi, İmaret, Fevziye (Mehmet Bey) ve Yenicuma (Pertev Mehmed Paşa) camileri gibi önemli yapı örneklerinin bulunduğu rotayı yaklaşık 5 saat süren yürüyüşle tamamladı.
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