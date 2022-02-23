Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait yapılardan izler barındıran sokaklar, yürüyüş gruplarına alternatif kültür rotası oluşturuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 11:52

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 1

İzmit'te "Tarih Koridoru" ve "Kültür Tepesi" projeleriyle restore edilen tarihi yapılar, ziyaretçilerin adeta geçmişe açılan penceresi oluyor.

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 2

Yurt içi ve dışında doğa sporları etkinlikleri ile kültür turları başta olmak üzere pek çok aktivite düzenleyen Doğa Sporları Kulübü (KODOSK), kültür gezileri programına Kent Merkezi Kültür Rotası'nı da ekledi.

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 3

KODOKS üyeleri, tarihte laiklik anlayışının kabul edildiği ilk ferman olarak bilinen "Hoşgörü Deklerasyonu"nun yayımlandığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İzmit'ten (Nikomedya) İznik'e (Nikaia) yolculuğun başlangıç noktası kabul edilen Çukurbağ Mahallesi'nde toplandı.

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 4

Grup, rehber eşliğinde Orhan Camisi, Nikomedia döneminden kalan şehir surlarının görülebildiği Karaburç, Akçakoca Meydanı, Akçakoca Dere Camisi, Elbeyoğlu Konağı, sivil mimarlığın zengin örnekleri ile anıtsal tescilli yapı Süleyman Paşa Hamamı, Tarihi Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, Atatürk, Redif ve Etnografya müzeleri, Saat Kulesi, İmaret, Fevziye (Mehmet Bey) ve Yenicuma (Pertev Mehmed Paşa) camileri gibi önemli yapı örneklerinin bulunduğu rotayı yaklaşık 5 saat süren yürüyüşle tamamladı.

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 5

İşte diğer kareler...

Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 6
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 7
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 8
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 9
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 10
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 11
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 12
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 13
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 14
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 15
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 16
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 17
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 18
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 19
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 20
Kocaeli'nin 'Tarih Koridoru' yürüyüşçülerin yeni kültür rotası oldu - 21

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