Koçbaşı ve taş işlemeli mezarlar definecilerin talanına uğradı

DHA 24.08.2020 - 13:47
Türkiye'de genellikle Tunceli yöresinde bulunan ve Akkoyunlu Devleti döneminde kullanılan Koçbaşı ve sandık şeklindeki işlemeli taş mezarlar, defineci ve tarihi eser kaçakçılarının talanına uğradı.
Tunceli'nin birçok bölgesinde bulunan koçbaşı ve taş işlemeli mezar taşlarının en iyi örneklerinin bulunduğu Pertek ilçesine bağlı Vasgirt köyünde tarihi 400 yıla kadar uzanan Koçbaşı ve taş işlemeli sandık tipli mezar taşları tahrip edildi.
Aynı köyde bulunan ve daha önce sit alanı ilan edilmesine rağmen 6 kaya mezarı da korunmadığı için yıllarca define avcılarının talanına uğradı ve tahrip edildi.
Vasgirt köylüleri, tarihi koçbaşı ile taş işlemeli mezar taşlarının sit alanı ilan edilerek, restore edilmesini ve sit alanı ilan edilen Urartu Dönemi'ne ait 6 kaya mezarının da korumaya alınmasını istedi.