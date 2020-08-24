Koçbaşı ve taş işlemeli mezarlar definecilerin talanına uğradı

'DAHA FAZLA TAHRİBAT EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'



Vasgirt köyünden emekli öğretmen Ali Ekber Ökdemir, tarihi mezar taşları ile kaya mezarlarının korunmasını isteyerek, "Burada yapılan gözlemler, araştırmalarda Urartulara kadar uzanan tarihi bir geçmişi var. Kaya mezarlarının sağında solunda yapılı taş parçalarının bulunması, mezarların koçbaşı ve taş işlemeli mezar taşları olması tarihinin çok eskiye dayandığını göstermekte. Özellikle tarihi köy mezarlığının koruma altına alınmasını ve sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Yüzyıllarca tarihi olan koçbaşı ve sandık şekilli taş işlemeli mezar taşları restore edilmelidir. Köyümüzdeki tarihi alanların daha fazla tahribata uğramasını istemiyoruz. Çünkü bu bir insanlık mirası, herkesin sahip çıkması gereken bir alan. Bunların bir an önce daha fazla tahrip edilmeden bölgenin sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Köyümüzün de bu bağlamda gerekli değeri kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.





