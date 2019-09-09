NTV

Kod Adı: Angel liderliği O Bölüm 2'ye kaptırdı (ABD Box Office rakamları 6-8 Eylül 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi iki haftalık liderliğini O Bölüm 2'ye (It Chapter Two) kaptırdı. İşte 6-8 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...

  • 1

    Dora and the Lost City of Gold 2.2 milyon dolar
  • 2

    Ready or Not 2.2 milyon dolar

  • 3

    Scary Stories to Tell in the Dark 2.3 milyon dolar

  • 4

    The Peanut Butter Falcon 2.3 milyon dolar

  • 5

    Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3.7 milyon dolar

  • 6

    Overcomer 3.8 milyon dolar

  • 7

    The Lion King 4.2 milyon dolar

  • 8

    Good Boys 5.4 milyon dolar

  • 9

    Angel Has Fallen 6.0 milyon dolar

  • 10

    It Chapter Two 91 milyon dolar

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin