Kod Adı: Angel liderliği O Bölüm 2'ye kaptırdı (ABD Box Office rakamları 6-8 Eylül 2019)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi iki haftalık liderliğini O Bölüm 2'ye (It Chapter Two) kaptırdı. İşte 6-8 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...
1
Dora and the Lost City of Gold 2.2 milyon dolar
2
Ready or Not 2.2 milyon dolar
3
Scary Stories to Tell in the Dark 2.3 milyon dolar
4
The Peanut Butter Falcon 2.3 milyon dolar
5
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 3.7 milyon dolar