Kodak dünyanın satın alınabilir en büyük yapbozunu üretti

21.04.2020 - 08:43 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 08:49
Fotoğraf makinesi üreticisi Kodak şirketi, dünyanın satın alınabilir en büyük yapbozunu üretti. Yapboz 51 bin 300 parçadan oluşuyor.
Dev yapbozda her biri 1900 parçadan oluşan dünyanın 27 harika eseri bulunuyor.
Yapbozun toplam genişliği 1,9 metre, toplam uzunluğu 8,6 metre, ağırlığı ise 18,5 kilogram.
Yapboz 3x9 şeklinde ayarlanmış 27 bölümden oluşuyor ve bu 27 bölümün her biri, dünyanın çeşitli noktalarından görülmesi gereken yerleri içeriyor.
Yapbozun bu 27 bölümünün parçaları farklı farklı torbalarda bulunuyor ancak her bölüm bir diğerine bağlanarak devasa bir yapıyı ortaya çıkarıyor.
AYASOFYA DA VAR
Yapbozda yer alan 27 bölüm arasında Çin Seddi, Kolezyum, El Castillo Piramidi, Machu Picchu, Taç Mahal, Büyük Giza Piramidi, Eyfel Kulesi ve İstanbul’daki Ayasofya Müzesi bulunuyor.
Bu yapbozun özelliği ‘satın alınabilir’ en büyük yapboz olması. Zira dünyanın en büyük yapbozu Ho Chi Minh City Ekonomi Üniversitesi’ndan 1600 öğrencinin yaptığı 551 bin 232 parçadan oluşan lotus çiçeğiydi. Bu yapboz, Kodak’ın çıkardığı yapbozun 10 katı büyüklüğünde olsa da satın alınamıyor. Lotus çiçeği yapbozu 14,6 metre genişliğinde ve 23,2 metre uzunluğunda.