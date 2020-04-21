Kodak dünyanın satın alınabilir en büyük yapbozunu üretti

Bu yapbozun özelliği ‘satın alınabilir’ en büyük yapboz olması. Zira dünyanın en büyük yapbozu Ho Chi Minh City Ekonomi Üniversitesi’ndan 1600 öğrencinin yaptığı 551 bin 232 parçadan oluşan lotus çiçeğiydi. Bu yapboz, Kodak’ın çıkardığı yapbozun 10 katı büyüklüğünde olsa da satın alınamıyor. Lotus çiçeği yapbozu 14,6 metre genişliğinde ve 23,2 metre uzunluğunda.