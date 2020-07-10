Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı

ÇETİN: ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEĞİZFilmin Malatyalı Yönetmeni Yasin Çetin ise kendisinin Malatya’nın Kale ilçesinden olduğun belirterek, "Zaten bu film rahmetli annem ve babama karşı olan bir ahtimdi. Şükür ki yerine getirdik onu. 2,5 yıldır bunun hazırlığı ile uğraşıyoruz ve güzel bir proje yarattık. Ulusal anlamdan, şu anda uluslararası anlama çıktık ve bu bize onur verici bir durum. Şu anda burada olmak, bir şekilde prodüksiyon yaratmak ve güzel bir projeye imza atmak ve güzel bir eser arkada bırakmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.