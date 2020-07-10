Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı

10.07.2020 - 09:10
Çetin sözlerine şöyle devam etti: Bu noktada da Malatya'da sağ olsun büyüklerimiz bizi tanıyanlar veya tanımayanlar bize bu konularda çok ciddi anlamda destek, hem motivasyon amaçlı hem de lojistik anlamda çok güzel destekte bulundular. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Yaklaşık toplamda oyuncularımızla birlikte 70- 75 arasında bir kadroyla buradayız. Ciddi anlamda bir prodüksiyon yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay boyunca Malatya'dayız. Eylül ayı itibariyle filmimizin tamamıyla bitmiş hali, hard disk olarak çıkacak. İnşallah Antalya Film Festivali Altın Portakal ile başlayıp devamında ulusal ve uluslararası arenada boy göstereceğiz diye düşünüyoruz."