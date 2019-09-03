Kolej Havası'nın galası yapıldı (Beşiktaş'ta Metin-Ali-Feyyaz döneminin belgeseli)
Beşiktaş Futbol Takımı tarihinin en parlak döneminin anlatıldığı Kolej Havası belgeselinin galası yapıldı.
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Vodafone Park'ta düzenlenen galaya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı, belgeselin konu edildiği 1989-1992 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Metin Tekin, Recep Çetin, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Rasim Kara, Kadir Akbulut, Şenol Fidan, Gökhan Keskin, Rıza Çalımbay ve davetliler katıldı.
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Yönetmenliğini Sertan Ünver'in, yapımcılığını Güverte Film'in üstlendiğiKolej Havası belgeseli, Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-1992 yıllarında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma ve efsane futbolcular Metin-Ali-Feyyaz dönemine odaklanıyor.
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Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu öz kaynak düzeni ile başlayıp Süleyman Seba ile devam eden dönemin anlatıldığı belgesel, 6 Eylül'de vizyona girecek.