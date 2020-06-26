Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı

Peyton Manker, paket malzemeleri üreten bir şirketin burs yarışması için 400 saatte Covid-19 temalı elbise tasarladı.

ntv.com.tr 26.06.2020 - 11:35

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 1

Koli bandı kullanarak bir elbise yapmak hiç aklınıza gelir miydi? Koli bandı ve paket malzemeleri üreten Amerikan şirketi Duck Brand tarafından düzenlenen burs yarışmasına katılan 18 yaşındaki öğrenci Peyton Manker’ın aklına geldi.

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 2

Manker, koli bantlarından hazırladığı Covid-19 salgını temalı elbise tasarımıyla 10 bin dolarlık burs yarışmasının en dikkat çeken ismi oldu.

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 3

Şimdiye dek 110 yarışmacının katıldığı burs yarışması için tasarladığı kıyafeti giyerek sergileyen Manker’in elbisesinde salgınla ilgili pek çok detay yer alıyor.

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 4
Maskeli insanlar...
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 5
Uzaktan görüntülü konuşma deneyimi... Uzaktan eğitim... Hatta uzaktan mezuniyet...
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 6
Salgının yayılma şekli... Önlemler...
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 7

Manker, Covid-19 temalı elbisesini 41 koli bandı kullanarak toplam 400 saatte hazırladığını söyledi. Bu da 750 metrelik bant kullanımı ve 16,5 gün anlamına geliyor.

Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 8
İşte koli bandından corona elbisesinin detayları...
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 9
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 10
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 11
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 12
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 13
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 14
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 15
Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı - 16

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