Koli bandından Covid-19 temalı elbise tasarımı

ntv.com.tr 26.06.2020 - 11:35
Koli bandı kullanarak bir elbise yapmak hiç aklınıza gelir miydi? Koli bandı ve paket malzemeleri üreten Amerikan şirketi Duck Brand tarafından düzenlenen burs yarışmasına katılan 18 yaşındaki öğrenci Peyton Manker’ın aklına geldi.
Manker, koli bantlarından hazırladığı Covid-19 salgını temalı elbise tasarımıyla 10 bin dolarlık burs yarışmasının en dikkat çeken ismi oldu.
Şimdiye dek 110 yarışmacının katıldığı burs yarışması için tasarladığı kıyafeti giyerek sergileyen Manker’in elbisesinde salgınla ilgili pek çok detay yer alıyor.
Manker, Covid-19 temalı elbisesini 41 koli bandı kullanarak toplam 400 saatte hazırladığını söyledi. Bu da 750 metrelik bant kullanımı ve 16,5 gün anlamına geliyor.