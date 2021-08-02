Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

02.08.2021 - 14:42
Erciyas, Komana Pontika Antik Kenti'nin geç demir çağı ve Helenistik dönemine ışık tutmak istediklerini vurguladıb.
Erciyas, "Yani Nitridat Krallığı dönemine ışık tutmak istiyoruz. Çalışmamızın ana hedefi Hamamtepe bölgesinde milattan önce 6. yüzyıla kadar indiğimiz bazı alanları genişletmek. Bu amaçla geniş bir bölgede çalışmamızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
Komana Pontika Antik Kenti
Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.