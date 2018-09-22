Komedinin zirvesindeki diziler belli oldu (IMDb Eylül 2018 verileri)
Yabacı komedi dizisi izlemek isteyenler için; IMDb'nin en popüler listesindeki yapımlar iyi bir seçenek olabilir. İşte tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'ye göre zirvedeki 50 komedi dizisi
1
50. Atlanta (2016– ) 8,6
2
49. Insecure (2016– ) 7,7
3
48. Arrested Development (2003– ) 8,9
4
47. The Goldbergs (2013– ) 8,2
5
46. Community (2009–2015) 8,5
6
45. Futurama (1999–2013) 8,5
7
44. Younger (2015– ) 7,8
8
43. Sex and the City (1998–2004) 7,1
9
42. Mom (2013– ) 7,2
10
41. Archer (2009– ) 8,7
11
40. That '70s Show (1998–2006) 8,1
12
39. Family Guy (1998– ) 8,2
13
38. Castle (2009–2016) 8,2
14
37. American Vandal (2017– ) 8,2
15
36. Genç Kurt (2011–2017) 7,7
16
35. Gilmore Kızları (2000–2007) 8,1
17
34. Simpson Ailesi (1989– ) 8,7
18
33. Jane the Virgin (2014– ) 7,8
19
32. The Marvelous Mrs. Maisel (2017– ) 8,7
20
31. New Girl (2011–2018) 7,7
21
30. Seinfeld (1989–1998) 8,9
22
29. GLOW (2017– ) 8,1
23
28. Maniac (2018– ) 9,3
24
27. Park ve Bahçeler (2009–2015) 8,6
25
26. Last Man Standing (2011– ) 7,6
26
25. Bones (2005–2017) 7,9
27
24. Two and a Half Men (2003–2015) 7,1
28
23. Take Two (II) (2018– ) 7,3
29
22. Ballers (2015– ) 7,6
30
21. Paradise PD (2018– ) 7,1
31
20. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018) 8,6
32
19. The Good Place (2016– ) 8,1
33
18. Annenizle Nasıl Tanıştım (2005–2014) 8,3
34
17. Disenchantment (2018– ) 7,3
35
16. This Is Us (2016– ) 8,8
36
15. Insatiable (2018– ) 6,8
37
14. The Big Bang Theory (2007– ) 8,2
38
13. Rick and Morty (2013– ) 9,3
39
12. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003– ) 7,9