Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri’nden seçme fotoğraflar
Comedy Wildlife Photography Awards (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri) için adaylar belli oluyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek ve başvuruları 30 Haziran'a kadar devam eden yarışmadan bazı seçme fotoğraflar yayınlandı.
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17.05.2020 - 10:41
Kendileri de birer profesyonel fotoğrafçı olan Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam, bu sene altıncısını düzenledikleri yarışmayla, vahşi yaşamın ve doğal ortamların korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Sullam, yaptığı açıklamada “Bu sene gelen fotoğraflar özellikle etkili. Şimdiden bu kadar güçlü aday olduğu için heyecanlıyız” dedi.
Estonya’daki bir karaca, arkadaşına dil uzatıyor (Alvin Tarkmees)
Kanada’daki bir baykuş, yorucu bir gece geçirmişe benziyor (Anthony Bucci)
ABD Kaliforniya’daki su samuru, kendi yaptığı şakaya gülüyor gibi (David DesRochers)
Alaska’daki Clark Gölü kenarında dans figürü sergileyen bir boz ayı (Janet Miles)
Birleşik Krallık’ta kaşınan fokun kafası karışmış gibi (Johan Siggesson)
Tanzanya’daki Ngorongoro krateri, birbirleriyle güreşen aslan yavrularına da ev sahipliği yapıyor (Yarin Klein)
Annesinin kulağını emen bu suaygırını görmek için Kenya’da olmanız gerekiyordu (Manoj Shah)
Gülüşüyor gibi duran zebralar da Kenya’dan (Tanvir Ali)
Maskeli cennet papağanlarının en mutlu oldukları yerin vahşi doğa olduğunu söyleyenler haksız sayılmaz galiba (Thomas Grigoleit)
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