Konserlerde alınacak corona virüs önlemleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi; konser ve kültür sanat organizasyonlarında alınacak corona virüs tedbirlerini ortaya koydu. Yeni normalde; açık hava konserlerinde sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Kuliste yüksek sesle konuşulmayacak. Katılımcıların/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmesi yasaklanacak.

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11.06.2020 - 09:17

Açık alanlarda yapılacak konserlerde, biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenip, online satış seçeneği muhakkak olacak.

Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Bilet iptal taleplerinin tamamı değerlendirilmeli ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulup, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak.





Konserlerde, kulise ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek, zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak.





Katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanacak, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilecek.