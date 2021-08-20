Konyaaltı Sahili açıklarında Roma dönemine ait sütun başı bulundu

Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlı yaşamını ve su altındaki değişimleri incelemek isterken, sütun başıyla karşılaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, yanındaki su altı kamerasıyla tarihi kalıntının videosunu ve fotoğraflarını çekti. Sütun başının, Roma dönemine ait olduğunu değerlendiren Gökoğlu, zamanla dalga ve deniz dibindeki kumun sürtünmesiyle kalıntının aşındığını gördü.



