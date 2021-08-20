Konyaaltı Sahili açıklarında Roma dönemine ait sütun başı bulundu

20.08.2021 - 12:46
Sütun başının bulunduğu alana çok yakın noktanın, Roma döneminde liman olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Birisi bu taşı ya götürmek istedi ancak başaramadı düşürdü ya da buralar limanken zamanla suyun etkisiyle diplere doğru ilerledi" dedi.
Prof. Dr. Gökoğlu, "Dalga ve kum aşındırmış. 70 santimetre çapında oldukça büyük sütün başı. Üzeri oyma kabartmalı. Kuş ve ağaç sembolü var. Görünce şaşırdım ve bu eserin buradan en hızlı şekilde alınıp korunması lazım" diye konuştu.
ANTALYA'DA ROMA İZLERİ
Attalos Yurdu anlamına gelen Antalya, 2'nci Attalos tarafından kuruldu. Bergama Krallığı'nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, M.Ö. 77'de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katıldı.
M.Ö. 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla Hitit, Pamfilya, Likya, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girdi daha sonra Roma Devleti, hüküm sürdü.