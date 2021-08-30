Konya'daki tarihi şapel ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Konuş "Usturlap bilinmediği için çok ilgi görüyor. Hayvan figürleri, burçların simgeleri var. Astronomik, astrolojik hesaplamalar yapılıyor. Denizciler de kullanıyor. Yönlerini bulurken, bulundukları yeri bile saptayabiliyorlar. Bir pusula ve GPS cihazı gibi düşünülebilir. Çok yönlü özelliklerinden dolayı 'bilgisayarın atası' olarak adlandırılıyor"dedib.