Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı

Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 12:31
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı ve restoratörlerlerden oluşan 25 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Urartulara ait kale ve nekropolde yapılan kazılarda, kentin tarihine ışık tutan bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.
Daha önce 2 bin 777 yıllık olduğu tespit edilen kadın ve erkek iskeletleri ile geçen yıl üzerinde birçok takı ve pazı kısmında ejder başlı bilezik olan 3 yaşlarında çocuk iskeletinin bulunduğu bölgede sürdürülen kazılarda, Urartulu bir yöneticinin 4 atı, köpeği, sığırı ve koyunuyla gömüldüğü sanılan yeni bir alan bulundu.
Bölgede çalışma yürüten bilim insanlarını heyecanlandırılan yeni mezardan, Urartu döneminin ölü gömme adetleri ve yönetici sınıfıyla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Çavuştepe Kalesi'nde tahrip olan alanların onarılması için temizlik ve konservasyon, nekropolde ise kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, Urartu ölü gömme geleneği ve arkeolojisine ilişkin çok farklı buluntularla karşılaştıklarını anlattı: "Burası Urartu ölü gömme geleneği hakkında hep ilkler yaşattı. Bugün de o ilklerden biriyle karşı karşıyayız. Uzman ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda in-situ (ilk konulduğu şekliyle) halinde bir mezarla karşılaştık.''
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Kişinin atlarıyla gömülü olması ilginç bir durum. Bireyin hayvanlarıyla beraber gömüldüğünü anlıyoruz. Urartu ölü gömme geleneğinde şimdiye kadar rastladığım ilk buluntu. Bu mezar önemli bir kişiye ait. Bizi çok şaşırtan bir durum. Kemikleri laboratuvarda analiz edeceğiz" dedi.
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber ise burada farklı bir ölü gömme adetiyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Dikkatimi çeken mezarın yanındaki çömlek parçaları. Çok kaliteli. Van Müzesi'nde çok kaliteli seramikler var, bu da onlara benziyor. Çok küçük ve yonca ağızlı testi gibi görünüyor''
Mezar tamamen açıldığında başka buluntularla da karşılaşılacağı tahmin ediliyor. Arkeologlar, yeni elde edilen verilerle mezarı bulunan kişi hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi bekliyor.