Köpeği, 4 atı, sığır ve koyunuyla gömülen Urartulunun mezarı arkeologları heyecanlandırdı

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi'ndeki kazılarda yeni bir alan bulundu. Köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülü bir Urartu yöneticisine ait olduğu sanılan mezar, arkeologları heyecanlandırdı.

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Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 12:31

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı ve restoratörlerlerden oluşan 25 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Urartulara ait kale ve nekropolde yapılan kazılarda, kentin tarihine ışık tutan bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

URARTULUNUN YÖNETİCİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR Daha önce 2 bin 777 yıllık olduğu tespit edilen kadın ve erkek iskeletleri ile geçen yıl üzerinde birçok takı ve pazı kısmında ejder başlı bilezik olan 3 yaşlarında çocuk iskeletinin bulunduğu bölgede sürdürülen kazılarda, Urartulu bir yöneticinin 4 atı, köpeği, sığırı ve koyunuyla gömüldüğü sanılan yeni bir alan bulundu.

Bölgede çalışma yürüten bilim insanlarını heyecanlandırılan yeni mezardan, Urartu döneminin ölü gömme adetleri ve yönetici sınıfıyla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

"ŞİMDİYE KADAR HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ BİR HAZNELİ KANDİLLE KARŞILAŞTIK" Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Çavuştepe Kalesi'nde tahrip olan alanların onarılması için temizlik ve konservasyon, nekropolde ise kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

ÖLÜ GÖMME GELENEĞİ İÇİN BİR İLK Çavuşoğlu, Urartu ölü gömme geleneği ve arkeolojisine ilişkin çok farklı buluntularla karşılaştıklarını anlattı: "Burası Urartu ölü gömme geleneği hakkında hep ilkler yaşattı. Bugün de o ilklerden biriyle karşı karşıyayız. Uzman ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda in-situ (ilk konulduğu şekliyle) halinde bir mezarla karşılaştık.''

AYDINLATMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ İPUÇLARI DA VAR Buluntuların aydınlatmayla ilgili önemli ipuçları verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, ''Bir insanın 4 at, sığır ve küçükbaş hayvanıyla gömüldüğünü gördük. Hemen yanında seramik parçaları ele geçti. Burada şimdiye kadar hiç rastlamadığımız bir hazneli kandille karşılaştık. Aydınlatmayla ilgili de önemli ipuçları veriyor" diye konuştu.

Yeni bulunan alanın kazı ekibini heyecanlandırdığını ifade eden Çavuşoğlu'nun aktardığına göre, bir insanın atlarıyla birlikte gömülmesi ve in-situ halinde bulunması ilk olarak karşılaştıkları bir durum.

ÖNEMLİ BİRİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR Çalışmalar sona erdiğinde dört atıyla beraber gömülen ve yaşadığı dönemde önemli biri olduğu tahmin edilen bu insanın ne derece soylu olduğu ortaya çıkarılacak. Atlarla olan ilişkisi göz önüne alındığında yönetici sınıftan ya da askeri üst düzey bir kişi olduğu düşünülüyor.

"BİZİ ŞAŞIRTAN BİR DURUM" Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Kişinin atlarıyla gömülü olması ilginç bir durum. Bireyin hayvanlarıyla beraber gömüldüğünü anlıyoruz. Urartu ölü gömme geleneğinde şimdiye kadar rastladığım ilk buluntu. Bu mezar önemli bir kişiye ait. Bizi çok şaşırtan bir durum. Kemikleri laboratuvarda analiz edeceğiz" dedi.

MEZARDA KALİTELİ SERAMİK PARÇALARI BULUNDU Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber ise burada farklı bir ölü gömme adetiyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Dikkatimi çeken mezarın yanındaki çömlek parçaları. Çok kaliteli. Van Müzesi'nde çok kaliteli seramikler var, bu da onlara benziyor. Çok küçük ve yonca ağızlı testi gibi görünüyor''

Mezar tamamen açıldığında başka buluntularla da karşılaşılacağı tahmin ediliyor. Arkeologlar, yeni elde edilen verilerle mezarı bulunan kişi hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi bekliyor.