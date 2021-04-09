Korkuteli'nde tarihi eserleri müzeye vermeyiz nöbeti: 532 yıldır buradalar

09.04.2021 - 08:09
Osmankalfalar Mahallesi çevresinde bulunan kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, yıllar önce bölge halkı tarafından mahalle camisinin bahçe duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı, gelen uzmanlar da bu 4 eserin Geç Roma dönemine ait olduğunu belirledi. M.S. 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllardan kalma olduğu tespit edilen eserlerin, bulunduğu yerde korunması kararlaştırıldı. Yıllardır mahalleli tarafından korunan tarihi eserlerin üzerine 2 hafta önce plastik borularla çeşme yapıldı. Çevreden gelen tepkiler üzerine borular, mahalleli tarafından sökülüp eski haline getirildi.
Roma duvarına yapılan plastik çeşme kaldırıldı / Haber Detay-Tıkla Oku
4'ÜNÜN TAŞINMASI KARARLAŞTIRILDI
Konunun gündeme gelmesinin ardından caminin bahçe duvarına yıllar önce yerleştirilen 4 tarihi eserle ilgili Elmalı Müze Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu caminin çevre duvarlarının yanı sıra mahalle ile sokak aralarında ve bazı evlerin duvarlarında; mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları ve mimari eserler olmak üzere 21 taşınmaz kültür varlığı daha olduğu belirlendi. Mahallede tespit edilen eserlerden öncelikli olarak çeşme alınlığına monte edilen 3 stel ile lahit kapağının Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile bulundukları yerden sökülerek, müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı. Diğer 21 eserin ise ilerleyen dönemlerde müzeye taşınmasına karar verildi.
Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen mahallede 25 eser tespit edildi / Haber Detay-Tıkla Oku
ESERLERİN TAŞINMASI ERTELENDİ
Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, bölgeden ayrıldı.