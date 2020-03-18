Kovala'nın vizyonuna erteleme (Corona'dan etkilenen film ve diziler)

Kovala
17 Nisan'da vizyona girmesi beklenen Kovala için yapılan açıklamada, "Vizyon tarihi ertelenmiştir. Gelişmeler için takipte kalmanızı rica eder, sağlıklı günler dileriz" denildi.
The Matrix 4
Lana Wachowski'nin yazıp yönettiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un Neo ve Trinity rolleriyle geri dönmeye hazırlandığı The Matrix 4'ün, San Francisco’da başlayıp Berlin’de devam eden çekimlerine ara verildi. 21 Mayıs 2021’de seyirciyle buluşması planlanan filmin vizyon tarihinde değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Avatar 2
Gişe rekoru kırması beklenen Avatar 2 filminin Yeni Zelanda’da süren çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu. Filmin çekimleri nisan ayına ertelenirken, dijital şirket, yapımın görsel efektleri üzerinde çalışmaya devam edecek.
The Batman
Merakla beklenen The Batman, corona cirüs nedeniyle çekimlerini durduran filmler arasına katıldı. Yapım şirketi Warner Bros., The Batman filminin üretimini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı. Londra'da çekimleri yapılan film için önce setin Liverpool'a taşınması planlansa da gelişmelerin ardından bir süre ara verildi.
Jurassic World: Dominion
Disney, Paramount ve Netflix’in ardından ABD’li yapım şirketi Universal da corona virüs sebebiyle çekimlerini durdurma kararı aldı. Buna göre Jurassic World: Dominion, Flint Strong ve komedyen Billy Eichner'in henüz adı konmamış projesinin çekimleri ve prodüksiyonları askıya alındı
Carnival Row
Orlando Bloom ile Cara Delevingne'nin başrollerinde oynadığı Carnival Row dizisinin Prag’ta devam eden ikinici sezon çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu.
The Witcher
Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan'ın başrolünde oynadığı The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerine ara verildi.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi
Walt Disney, corona virüs nedeniyle Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) dijital platformda yayınlanma tarihini önce çekmesinin ardından Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin de online olarak izleyiciye sunulduğunu açıkladı.
Stranger Things
Stranger Things'in 4. sezon çekimleri de corona virüsten etkilenen yapımlar arasına katıldı.
İŞTE VİZYON TARİHİ DEĞİŞEN YAPIMLAR...
Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die)
Eski tarih: 3 Nisan 2020
Yeni tarih: 12 Kasım 2020
9 Kere Leyla
Eski tarih: 20 Mart 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Mulan
Eski tarih: 17 Nisan 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Peter Rabbit: Kaçak Tavşan (Peter Rabbit 2)
Eski tarih: 27 Mart 2020
Yeni tarih: 7 Ağustos 2020
Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2)
Eski tarih: 20 Mart 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Adanış: Kutsal Kavga
Eski tarih: 20 Mart 2020
Yeni tarih: 18 Aralık 2020
Açgözlü (Antlers)
Eski tarih: 22 Mayıs 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas
Eski tarih: 13 Mart 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Yeni Mutantlar (The New Mutants)
Eski tarih: 3 Nisan 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Malazgirt 1071
Eski tarih: 13 Mart 2020
Yeni tarih: 18 Eylül 2020
Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9)
Eski Tarih: 22 Mayıs 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Müstakbel Damat
Eski tarih: 13 Mart 2020
Yeni tarih: Belirsiz
Escape Room 2
Eski tarih: 4 Nisan 2020
Yeni tarih: 1 Ocak 2021