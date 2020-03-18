Kovala'nın vizyonuna erteleme (Corona'dan etkilenen film ve diziler)

Jurassic World: Dominion

Disney, Paramount ve Netflix’in ardından ABD’li yapım şirketi Universal da corona virüs sebebiyle çekimlerini durdurma kararı aldı. Buna göre Jurassic World: Dominion, Flint Strong ve komedyen Billy Eichner'in henüz adı konmamış projesinin çekimleri ve prodüksiyonları askıya alındı