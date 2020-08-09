Köyün 200 yıllık tarihini oluşturdukları müzede yaşatıyorlar

45 yıldır yurtdışında yaşayan köy sakinlerinden Azimet Kara ise “Geçmişimizi geleceğe taşıyabilmemiz için bunu yapmamız gerekliydi. Burada çoğunlukla tarım işlerinde ve mutfaklarda kullandığımız eşyalar var. Saban, boyunduruk, döven, harman makinesi gibi. Burada ne varsa bizim insanımız bunları zamanında kullanmış. 200 yıllık kaynana sandığı da var, gelininin sandığı da. Sofrasıyla, tabağıyla, kaşığıyla geçmişimizde ne kullanılmışsa burada bir araya getirdik” diye konuştu.



Bu eserler ortaya konulurken bütün köylünün desteğini aldıklarını dile getiren Kara, “Kimde ne varsa getirdiler. Hepsini isimlendirip üzerlerine astık. Duvarda hiçbir çivi izi yok, asarak zarar vermeden ayarladık. Geçmişimizi bizden sonra gelecek nesle aktarmak için bu çabayı gösterdik ve müze haline getirdik. Eksiklerimiz var. Geçmişi geleceğe taşımak için birşeyler yapmak lazımdı, iyi ki de yapmışız. Çok ilgi var. Diğer köylerden de gelip burayı gezenler var. Yurt içi ve yurt dışından gelen köyümüz gençleri ilk önce gelip burayı geziyor, çok büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“Halen buraya eşya göndermek isteyenler var”

Dursun Günel de “Halen buraya eşya göndermek isteyenler var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan en ilginç ürünlerden birisi de harman makinesi. Biz çocukken bu makinelerin altında uyuyakalırdık buğday çekerken. Ben 71 yaşındayım dedemin babasının sofrası da bu müzede. Katkısı olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Ali Selvi ise 2017 yılında okul binasının tahsisini cem evi, sosyal tesis ve müze olarak kullanmak için aldıklarını hatırlatarak, “Ondan sonra Almanya derneğimiz başta olmak üzere İstanbul ve Ankara derneklerimizin katkılarıyla buranın yapımı için bir komite oluşturdu. Gasilhanemiz, morgumuz yoktu. Çocuk parkını Kaymakamlık yaptırmıştı, halı sahayı da bir işadamımız yaptı. Misafirhanemiz, gasilhanemizi yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Dernekler ve köy halkı ekonomisini üstlendi. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Köyümüzden gençler artık eksik olmuyor”

Yapılan çalışma için köy halkına ve özellikle kadınlara teşekkür eden köy derneği başkanı Mehmet Günel de “Kadınlarımıza özel olarak teşekkür ediyoruz. Onların elinin değdiği her yer farklı bir güzel oluyor. Burada da kadınların büyük emekleri var. Bütün köy halkına, Almanya, Ankara, İstanbul derneklerine herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel bir yerimiz olduğu için çok şanslıyız. Köyümüzden gençler artık eksik olmuyor. Köye insanlar artık insanlar severek geliyor, çocuklarını getirebiliyorlar ve artık torunlarını da getirebiliyorlar. Çünkü artık torunlarının da canı sıkılmıyor” ifadelerini kullandı.

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