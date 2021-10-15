Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli

İngiltere'de bastonla yürümesi gündemde olan Kraliçesi II. Elizabeth'in (95) balmumu heykeli at arabası eşliğinde Madame Tussauds müzesine götürüldü.

Haberler 15.10.2021 - 09:38

Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 1
Kraliçesi II. Elizabeth'in (95) balmumu heykeli İngiltere'de yapılarak Blackpool'daki Madame Tussauds müzesine konuldu.


Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 2
Elizabeth'in balmumu at arabası eşliğinde cadde ve sokaklardan geçerek müzeye götürüldü.


Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 3
Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde Galler Parlamentosuna giderken bastonla yürümesi gündem olmuştu.


Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 4
İşte Elizabeth'in balmumu heykelinden diğer kareler...
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 5
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 6
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 7
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 8
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 9
Kraliçe Elizabeth'e balmumu heykeli - 10

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