Kraliçe Elizabeth'ten Rusya'ya kültürel boykot

Netflix ve Amazon Prime Video, ülkenin Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek için Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı aldı. Bu haftanın başlarında, önce Netflix, Rusya'dan gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları duraklatacağını ve ülkeyle bağları kesen büyüyen bir şirket listesine katılacağını açıklamıştı.



Netflix, Dasha Zhuk'un yönettiği, çekimleri devam eden ve o zamandan beri beklemeye alınan bir suç gerilim dizisi de dahil olmak üzere dört orijinal Rus yapımına sahipti. Netflix ayrıca, kısa süre önce Rus yasalarına göre barındırması gereken 20 Rus ücretsiz propaganda kanalını taşımayı reddetti. Şimdi şirket, hizmetini tamamen kapatmak için ek bir adım atıyor. Amazon Prime Video ise, Rusya ve Belarus'a yayın hizmeti dışında kargo teslimatı da yapmayacağını belirtti.