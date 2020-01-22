Kraliyet ailesi animasyon dizisi oluyor

İngiliz kraliyet ailesi televizyonda yayınlanacak animasyon diziye konu oluyor. HBO Max kanalında yayınlanacak olan komedi türündeki animasyon, 6 yaşındaki Prens George’un gözünden kraliyeti anlatacak.
Diziyi, Family Guy’ı da yazan senarist Gary Janetti kaleme alacak.
Gary Janetti, dizi haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, “George memnun” yorumunu yazdı.
Dizi, tahtın en genç varisinin gözünden bir kraliyet taşlaması niteliği taşıyacak, bir kraliyet çocuğu olmanın sıkıntılı yönlerini gösterecek.
HBO Max yöneticisi Sarah Aubrey, “Gary’nin Instagram’da yarattığı ve takipçilerinin zaten tanıdığı bir şeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. George eğlenceli, şoke edici ve şaşırtıcı şekilde tatlı olabilir. Gary’nin küçük ekranda yaptığı şeyi büyük ekranda görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Gary Janetti, Instagram hesabında, Prens George’un gözünden olayları değerlendiren eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Örneğin amcası Prens Harry’nin kucağında Archie ile fotoğrafına, Janetti’ye göre Prens George’un yorumu, “Gitgide şirinleşiyor. 2020’den nefret ediyorum” şeklinde oluyor.