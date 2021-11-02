Kristen Stewart: Gelinlik sahnesi ürkütücüydü

Spencer’daki ikonik gelinlik tabii ki, Prenses Di'nin 29 Temmuz 1981'de Elizabeth ve David Emanuel tarafından tasarlanan orijinal elbisesi değil. Ancak kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran tarafından Pablo Larraín filmi için yaratılmış bir replika.

Fragmandaki Kristen Stewart'ın'in ikonik elbisesi, dantel fırfırlı kabarık kollara, dantel süslemeli fistolu bir yakaya ve merhum Prenses'inkini kopyalayan bir peçeye sahip.