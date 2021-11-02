Kristen Stewart: Gelinlik sahnesi ürkütücüydü

Haberler 02.11.2021 - 10:11
Prenses Diana’yı canlandırdığı Spencer ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kristen Stewart, filmin bu hafta düzenlenen galasında, gelinlik sahnesi hakkında konuştu. Amerikalı oyuncu, o sahneyi çekerken replika elbiseyi giymenin ürkütücü bir gün olduğunu söyledi.
Stewart "O elbiseyi giydiğimde, onun hayatına senden önce parlayan bir montajın içine gömülüyorsun. Film üç günlük bir süreçte geçse ve onu spekülatif olarak 29-30 yıllık olmasına rağmen, biz yine de onun hayatından bir tat vermek istedik" dedi. Stewart "Gelinlik o montajın içine yerleştirilmiş ve onu giymek ürkütücü bir gündü" diye konuştu.
Stewart filmde düğünün bir sahnesinin olmayacağını söylese de, yönetmen Pablo Larrain, Diana'nın Prens Charles'la evlenmeden hemen önce nasıl hissettiğini hayal etmesine yardımcı oldu. Larrain, Kristen'ın elbiseyle çekim yaparken korktuğunu ve heyecanlandığını söyledi.
45 yaşındaki yönetmen "Korku değildi aslında, o elbiseyi giymek, onu giymek zordu ve onunla yürümek zordu. Büyük bir yapıydı" dedi.
Senaryosunu Peaky Blinders ve Locke ile tanınan Steven Knight'ın kaleme aldığı Spencer; 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.
Pablo Larrain, Spencer filmi için sıkı bir film ekibi oluşturdu. Portrait of a Lady on Fire'ın görüntü yönetmeni Claire Mathon; Little Women'ın kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran; Murder On The Orient Express'in makyaj ve saç tasarımcısı Wakana Yoshihara ve Inception ile tanınan Guy Hendrix Dyas, Spencer'ın arka planındaki en önemli isimler arasında bulunuyor.
5 Kasım'da seyirciyle buluşacak filmde Jack Farthing, Prens Charles'ı canlandırıyor. Ayrıca Timothy Spall, Sean Harris ve Sally Hawkins, filmin yıldızları arasında yer alıyor.
Spencer’daki ikonik gelinlik tabii ki, Prenses Di'nin 29 Temmuz 1981'de Elizabeth ve David Emanuel tarafından tasarlanan orijinal elbisesi değil. Ancak kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran tarafından Pablo Larraín filmi için yaratılmış bir replika.
Fragmandaki Kristen Stewart'ın'in ikonik elbisesi, dantel fırfırlı kabarık kollara, dantel süslemeli fistolu bir yakaya ve merhum Prenses'inkini kopyalayan bir peçeye sahip.