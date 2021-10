Kristen Stewart: Toplasan beş tane iyi filmim var

ÇOCUK OYUNCU OLARAK BAŞLADI

Stewart, kendisine Genç Sanatçı Ödülü adaylığı kazandıran David Fincher'ın gerilim filmi Panik Odası'ndaki (2002) Jodie Foster'ın karakterinin kızı rolüyle ilk kez 12 yaşındayken dikkatleri üzerine çekti. Ardından Konuş Benimle (2004), Catch That Kid (2004), Zathura: Bir Uzay Macerası (2005) ve Into the Wild (2007) filmlerinde rol aldı.