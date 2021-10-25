Kristen Stewart: Toplasan beş tane iyi filmim var

Stewart, en iyi filmlerini Personal Shopper ve Clouds of Sils Maria olarak adlandırdı. Her iki film de Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas imzalı.

Stewart, 2015'te Clouds of Sils Maria filmindeki performansıyla beğeni topladı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu.