Küçük Kadınlar (Little Women) salgından sonra sinemaların yıldızı

ntv.com.tr 16.06.2020 - 07:15
Salgın sonrası kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla birlikte bazı ülkelerde sinemalar tekrar açılıyor. Yeni normalleşme döneminde yeniden gösterime giren tarihi dram filmi Küçük Kadınlar (Little Women) 100 milyon doların üzerinde gişe elde etti.
Variety, salgın sonrası ABD dışında bazı ülkelerde sinema salonlarının açılmasının ardından Greta Gerwig'in yönettiği filmin bu hafta sonu 13 ülkede 760 bin dolarlık hasılat elde ettiğini belirtti. Bu, filmin ABD dışındaki sinemalarda toplamda 99,5 milyon dolarlık gişe yaptığı anlamına geliyor. Bilet satışlarının en fazla olduğu ülke 495 bin dolarla Japonya oldu.
Küçük Kadınlar, ilk olarak 2019’un sonlarında vizyona girmiş, ABD’de 108 milyon dolar, dünya çapında ise toplam 207 milyon dolar gişe yapmıştı. Film, salgın nedeniyle başta Çin olmak üzere sinemaların kapanmasıyla vizyondan erken kaldırılmıştı.
Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Eliza Scanlen’in başrolleri paylaştığı film, altı dalda Oscar’a aday gösterilmiş, sadece kostüm tasarımı dalına Oscar kazanmıştı.
Louisa May Alcott’un klasikleşen romanından beyazperdeye uyarlanan film, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.
Filmin senaryosunu, yönetmen Gerwig kaleme aldı.