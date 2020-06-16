Küçük Kadınlar (Little Women) salgından sonra sinemaların yıldızı

Variety, salgın sonrası ABD dışında bazı ülkelerde sinema salonlarının açılmasının ardından Greta Gerwig'in yönettiği filmin bu hafta sonu 13 ülkede 760 bin dolarlık hasılat elde ettiğini belirtti. Bu, filmin ABD dışındaki sinemalarda toplamda 99,5 milyon dolarlık gişe yaptığı anlamına geliyor. Bilet satışlarının en fazla olduğu ülke 495 bin dolarla Japonya oldu.