Küçük Prens'in 78 yıllık yayın serüveni Ankara'da

"ANTARKTİKA HARİÇ BÜTÜN KITALARDA KONUŞULAN DİLLERDE YAZILMIŞ KİTAPLAR VAR"

"Müzemizde ve burada Antarktika hariç bütün kıtalarda konuşulan dillerde yazılmış kitaplar var" diyen Lise, "Yoğunluklu olarak Avrupa'da hemen hemen her şehirde farklı bir lehçe konuşuluyor. Amerika'da da öyle. Amerika yerlilerinden Afrika yerlilerine ya da kuzey kutbuna yakın yaşayan Sami halkının diline kadar farklı farklı dillerde yazılmış kitapları görme şansınız var" diye konuştu.