Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor

Sanatseverlerin heyecanlanacağı ve ilgiyle izleyeceği bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Güneri, şöyle devam etti:

"Kendi sahnemizde fuaye alanında bir atölye ortamı oluşturduk. Bu ortamda diğer teknik arkadaşların da desteğini aldım. Koordineli bir çalışma oldu. Kukla karakterlerinin hareketleri üzerine birçok kez konuştuk. Bunun için teknik ve mekanik anlamda bir formül üretmem gerekiyordu. Yaptım olmadı, farklı bir teknik denedim olmadı. Üçüncüde, dördüncüde... Bir şekilde çene, baş çevirme hareketini, mekanik anlamda çözümlemeyi başardım. Sonuç itibarıyla böyle bir iş ortaya çıktı. Bundan çok mutluyum."