Kült korku filmi Bırak İçeri Gireyim tiyatro sahnesinde
ntv.com.tr
Zorlu PSM’nin DOT işbirliğiyle hayata geçirdiği, Ajvide Lindqvist’in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı kült film Bırak İçeri Gireyim (Let the Right One In) tiyatro sahnesine uyarlandı. Zorlu PSM’de sahnelenen oyunun yönetmenliğini Murat Daltaban üstlendi.
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1Ajvide Lindqvist’in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı ödüllü kült film Let The Right One In, sinema ve televizyon filmlerinin yanı sıra birçok tiyatro oyununa imza atmış Jack Thorne tarafından sahneye uyarlandı.
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2Aynı adı taşıyan oyun, Murat Daltaban yönetmenliğinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
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3Bırak İçeri Gireyim, öteki olmanın ağırlığını farklı biçimlerde taşıyan iki çocuk Oskar ve Elias’ın hikayesini konu alıyor.
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Oskar, zorbalıkla baş etmeye çalışan bir çocuk. Elias ise Oskar’ın yan dairesine taşınan gizemli, sonsuz bir yaşamın içine hapsolmuş, uzun yıllardır aynı yaşta yaşayan biri. Peş peşe yaşanan gizemli çocuk cinayetlerinin gölgesinde kalmış bir banliyö mahallesinde, dehşet verici ve dokunaklı bir ilk aşk hikâyesinin sunulduğu oyun, Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Selçuk Borak, Baran Can Eraslan, Uygar Özçelik, Meriç Rakalar, Şirin Kılavuz Sevinç, Tan Temel, Umutcan Ütebay’ı aynı sahnede buluşturuyor.
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5Bırak İçeri Gireyim, 27 Mart, 10, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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6Bırak İçeri Gireyim oyunundan yansıyanlar...
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