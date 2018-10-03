Kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminden üç yeni afiş
Korku filmi sevenlerin merakla beklediği kült korku filmi Suspiria’nın 41 yıl sonra yeniden çevriminden yayınlanan ürpertici görünümlü yeni afişler, filmin hayranlarının heyacanını artırdı.
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Korku filmi sevenlerin merakla beklediği kült film Suspiria, 41 yıl sonra dönüyor. Yeni Suspiria'dan üç ilginç afiş yayınlandı. Afişler, filmin karakterlerinin hayatlarının geçtiği mekanlardan kesitler sunuyor.
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1977 yapımı aynı isimli kült korku filminin yeniden uyarlaması olan yeni nesil Suspiria, önceki filmin konusunu yineliyor.
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Filmde, Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, 1977 yılının Berlin'inde dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e kabul edilmiştir. Tam da Susie'nin okula varışıyla birlikte, bu prestijli okulun başka bir öğrencisi olan Patricia gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Okulun devrimci sanat yönetmeni olan Madame Blanc, okulun ününü kazanmasını sağlayan eğitmendir. Onun rehberliğinde Susie balede olağanüstü bir ilerleme kaydederken, Sara isimli bir kızla da arkadaş olur. Zaman içerisinde iki genç kadın ve yas tutan bir psikoterapist bu prestijli okulun ve yöneticilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlarlar.
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Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Angela Winkler ve Sylvie Testud gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Sen Benimsin ve Beni Adınla Çağır filmleriyle tanınan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino oturuyor.
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Ödüllü senarist David Kajganich’in imzasını taşıyan Suspiria, 2 Kasım’da ABD’de, 9 Kasım’da ise ülkemizde gösterime giriyor.