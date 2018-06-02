Kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminden yeni afişler
Korkmaya hazır mısınız? Kült korku filmi Suspiria 41 yıl sonra tekrar beyazperdeye uyarlanıyor. Korku filmi sevenlerin merakla beklediği yeniden çevrimin yeni afişleri yayınlandı.
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1Korku filmi sevenlerin merakla beklediği kült film Suspiria, 41 yıl sonra dönüyor.
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2Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Angela Winkler ve Sylvie Testud gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmne koltuğunda Sen Benimsin ve Beni Adınla Çağır filmleriyle tanınan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino oturuyor.
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3Ödüllü senarist David Kajganich’in imzasını taşıyan filmin yeni afişleri çıktı.
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Film, 1977 yılının Berlin'inde geçiyor. Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e katılır. Tam Susie'nin geldiği sıralarda, okulun başka bir üyesi olan Patricia gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Okulun devrimci sanat yönetmeni olan Madame Blanc'ın rehberliğinde Susie olağanüstü bir ilerleme kaydederken, kendine Sara isimli bir arkadaş da edinir. Zaman içerisinde iki arkadaş bu prestijli okulun ve yöneticilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlar...
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2 Kasım’da Amerika’da vizyona girecek olan Suspiria’nın henüz Türkiye’deki gösterim tarihi bilinmiyor.