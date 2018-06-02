Kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminden yeni afişler

Film, 1977 yılının Berlin'inde geçiyor. Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e katılır. Tam Susie'nin geldiği sıralarda, okulun başka bir üyesi olan Patricia gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Okulun devrimci sanat yönetmeni olan Madame Blanc'ın rehberliğinde Susie olağanüstü bir ilerleme kaydederken, kendine Sara isimli bir arkadaş da edinir. Zaman içerisinde iki arkadaş bu prestijli okulun ve yöneticilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlar...