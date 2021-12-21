Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefa ödülü alanında ödül alan Kemal Tahir'in ödülünü Kemal Tahir Vakfı Başkanı Cengiz Yazoğlu'na takdim etti.
Sinema alanında ödül alan Cüneyt Arkın'ın ödülünü Betül Cüreklibatır aldı.
Edebiyat alanında ödül alan Gürbüz Azak'a ödül verildi.
Etem Çalışkan kaligrafi alanında ödül aldı.
Sahaflık alanında ödül alan İbrahim Manav'ın ödülünü Ayşegül Bardakçı aldı.
Erdoğan, bilim kültür alanında ödül alan Teoman Duralı'nın ödülünü Deniz Duralı'ya takdim etti.
Müzik alanında ödül alan İdil Biret'in ödülünü Beyza Üntuna Koparal aldı.
Sanatlar alanında ödül alan Alev Ebuzziya'nın ödülünü Talha Ebuzziya'ya verildi.