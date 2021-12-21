Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 17:08

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 1
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefa ödülü alanında ödül alan Kemal Tahir'in ödülünü Kemal Tahir Vakfı Başkanı Cengiz Yazoğlu'na takdim etti.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Sinema alanında ödül alan Cüneyt Arkın'ın ödülünü Betül Cüreklibatır aldı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Edebiyat alanında ödül alan Gürbüz Azak'a ödül verildi.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Etem Çalışkan kaligrafi alanında ödül aldı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Sahaflık alanında ödül alan İbrahim Manav'ın ödülünü Ayşegül Bardakçı aldı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Erdoğan, bilim kültür alanında ödül alan Teoman Duralı'nın ödülünü Deniz Duralı'ya takdim etti.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 8

Müzik alanında ödül alan İdil Biret'in ödülünü Beyza Üntuna Koparal aldı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 9

Sanatlar alanında ödül alan Alev Ebuzziya'nın ödülünü Talha Ebuzziya'ya verildi.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - 10

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